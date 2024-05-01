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Анна Седокова рассказала, сколько платила обманувшей ее на деньги няне

Певица Анна Седокова заявила, что платила няне 40 тыс. рублей в неделю

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annasedokova/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова рассказала в шоу «Искры летят», что платила около 40 тысяч рублей в неделю обманувшей ее няне.

Седокова отметила, что няня была приходящей, и не оставалась на ночь в доме семьи. Артистка призналась, что девушка очень втерлась к ней в доверие и вскоре начала просить деньги. По словам певицы, помощница жаловалась, что у нее нет денег на операцию и лечение родственникам.

«На восьмом родственнике за неделю я поняла, что что-то не так. Это просто кошмар был», — поделилась артистка.

В сентябре 2023-го Седокова спровоцировала слухи о расставании с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Звезда сообщила, что они с сыном ищут квартиру для аренды. Она опубликовала несколько фотографий с мальчиком и рассказала в социальных сетях, что они посмотрели уже более 20 квартир. Спустя несколько часов Седокова удалила истории из своего личного блога.

В феврале 2024-го Седокова заявила, что расставалась с мужем 20 раз. Артистка призналась, что опустила руки и не знает, к чему приведет их история.

Ранее Анна Седокова рассказала о самом правильном решении в своей жизни.

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