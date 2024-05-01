Выросло число госпитализированных полицейских после беспорядков в Париже

12 сотрудников полиции госпитализированы после столкновений с агрессивными демонстрантами на первомайском марше профсоюзов в Париже. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на префектуру полиции столицы Франции.

В публикации отмечается, что семь сотрудников правоохранительных органов пострадали после детонации «сельскохозяйственной бомбы» — мощного взрывпакета. Телеканал подчеркивает, что участники беспорядков бросали в полицейских бутылки и пиротехнические средства. По предварительным сведениям, 45 человек были задержаны.

До этого стало известно, что на первомайской акции в Париже радикалы забрасывают полицию камнями и кирпичами, выкорчевывая их из уличных ограждений.

Некоторые протестующие получили ранения, им оказана медицинская помощь представителями Красного Креста и городской скорой помощи.

В Лионе во время аналогичной демонстрации полиция задержала 17 человек. У них были изъяты один складной нож и один кастет.

Всего в День солидарности трудящихся во Франции запланировано 270 демонстраций, в которых могут принять участие до 150 тыс. человек.

Ранее во время первомайской демонстрации в городе Сент-Этьен кандидата на выборах в Европарламент забросали яйцами.