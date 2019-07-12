Украина не признала решение РФ по «Всемирному конгрессу украинцев»

Украинский МИД не согласен с решением Генпрокуратуры РФ признать «нежелательной» деятельность в стране канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев», передает «112 Украина».

МИД Украины считает, что «такое решение еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ».

Также там отметили, что российская сторона назвала зарегистрированный в Канаде «Всемирный конгресс украинцев» нежелательным, так как он представляет угрозу для конституционного строя и безопасности России.

В ведомстве сообщили, что в связи с случившимся, будут предприняты ответные меры. МИД Украины призвал другие страны назвать поступок России «дерзким нарушением прав человека» в отношении украинского меньшинства на территории РФ и усилить «дипломатическое давление» в адрес России.

Ранее «Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательным в России