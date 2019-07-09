Володин поспорил с мнением Путина по санкциям против Грузии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не согласился с мнением президента России Владимира Путина по санкциям против Грузии, передает РИА «Новости».

Володин заявил, что позиция Госдумы неизменна.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет санкций против Грузии.

В свою очередь Госдума РФ рекомендовала правительству применить специальные экономические меры в отношении Грузии.

Санкции могут коснуться приостановки денежных переводов с территории РФ и ввоза в Россию вина и газированной воды.