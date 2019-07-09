«Люди выстраивались с зеленкой»: Толстой о победе дипломатии России

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что парламентская дипломатия России победила, когда делегация страны смогла вернуться в ПАСЕ, передает РИА «Новости».

По его словам, на пути к победе были препятствия, провокации и зеленка. Он рассказал, что люди, работающие над возвращением российской стороны в ассамблею в Страсбурге, проявили огромную выдержку.

«Там тоже были провокации. Там тоже люди выстраивались с зеленкой… Я, честно говоря, переживал за членов делегации», — добавил Толстой.

Он отметил, что на представителей делегации могли напасть, чтобы помешать возвращению России в ПАСЕ, но все закончилось хорошо и дипломатия победила.

«Это, безусловно, в каком-то смысле победа парламентской дипломатии», — подчеркнул Толстой.

Ранее Толстой назвал цель возвращения РФ в ПАСЕ.