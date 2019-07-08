«Провокация»: МИД Грузии о брани в адрес Путина по «Рустави 2»

МИД Грузии прокомментировал ситуацию с бранью в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению ведомства, данная ситуация является «чистой воды» провокацией.

В грузинском МИД также добавили, что выступление ведущего «Рустави 2» не имеет ничего общего со свободой слова.

В ведомстве подчеркнули, что международное сообщество должно отреагировать на поступок журналиста.

Ранее сообщалось, что «Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина.