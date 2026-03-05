«Краснодар» подал жалобу по поводу расизма от фанатов ЦСКА

«Краснодар» подал жалобу в КДК РФС по поводу расистских выкриков от фанатов ЦСКА

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг после поражения от ЦСКА в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России заявил, что клуб направил жалобу в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу расизма со стороны фанатов столичной команды. Его слова приводит «Чемпионат».

По его мнению, болельщики московского клуба использовали расистские жесты и выкрики в отношении нападающего Джона Кордобы

«Мы подаем жалобу в КДК с просьбой рассмотреть оскорбления в виде расистских выкриков в адрес наших игроков с фанатской трибуны ЦСКА. Все нужные видео мы направили в ЭСК», — заявил Хашиг.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, оставивший команду в меньшинстве.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.

