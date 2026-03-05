Размер шрифта
Российские школьники с языковых курсов застряли в ОАЭ

360.ru: школьники не могут вернуться в Россию с языковых курсов в ОАЭ
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Ученики московской школы не могут вернуться из ОАЭ, куда они прибыли 21 февраля на языковые курсы. Из-за закрытия воздушного пространства школьники не могут вылететь в Москву, рассказала 360.ru мама одного из учащихся.

Всего в Эмираты в конце февраля в составе группы прибыли 16 человек, сообщила женщина.

«Шестой день не могут детей вывезти, это ужасно», — добавила она.

По ее словам, вылететь из Абу-Даби в Шереметьево дети должны были еще 1 марта, однако не смогли из-за нехватки мест. Сейчас за школьниками присматривают взрослые из академии, ребятам предоставили жилье. В консульстве заверили, что держат ситуацию на контроле.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам организовать вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока. В МИД РФ до этого сообщали, что сейчас в ближневосточных государствах остаются около 50 тыс. российских граждан.

Ранее сообщалось, что летевших в Дубай россиян эвакуируют в Махачкалу на автобусах.

 
