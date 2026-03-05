Сбой на ТЭС оставил без света значительную часть Кубы

Центральный регион Кубы полностью остался без электроэнергии. Об этом сообщили в Национальной электроэнергетической компании острова (UNE) в соцсети X.

Отключение затронуло обширную территорию от провинции Пинар-дель-Рио до провинции Камагуэй.

В энергокомпании пояснили, что причиной масштабного сбоя стала авария на теплоэлектростанции (ТЭС) имени Антонио Гитераса. Представитель UNE в эфире государственного телевидения уточнил, что света также лишилась провинция Лас-Тунас — там произошла неисправность на подстанциях. По его словам, электричество в настоящий момент сохраняется только в самых восточных районах страны.

Ситуация осложняется тем, что восстановление подачи энергии может занять продолжительное время. По данным издания Periodico Cubano, на ликвидацию последствий аварии может потребоваться до 72 часов.

Кроме того, энергетический кризис спровоцировал проблемы в системе газоснабжения. 28 февраля Национальная кубинская компания газа проинформировала о нарушениях подачи газа в нескольких районах столицы страны Гаваны, которые также были вызваны аварией на ТЭС.

