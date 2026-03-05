Размер шрифта
Открыт белок, потенциально влияющий на накопление жира в теле

NCB: белок Ayr1 может ускорять накопление жира в организме
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Боннского университета обнаружил, что особый белок Ayr1 связывается с митохондриями — энергетическими центрами клетки — и способствует увеличению числа липидных капель, где запасаются жиры. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology (NCB).

Жир в клетках хранится в так называемых липидных каплях — микроскопических структурах. Их количество зависит от множества факторов и может меняться при различных метаболических нарушениях. В новой работе ученые показали, что на этот процесс могут влиять митохондрии — органеллы, которые обычно выполняют роль энергетических станций клетки.

Митохондрии окружены двумя мембранами, в которые встраиваются специальные белки. Для этого используется молекулярный механизм, известный как комплекс MIM. Ранее считалось, что его задача заключается только в том, чтобы помогать белкам встраиваться во внешнюю мембрану митохондрий.

Однако эксперименты на клетках пекарских дрожжей показали, что этот механизм выполняет и другую функцию. Исследователи обнаружили, что с комплексом MIM может связываться фермент Ayr1 — белок, участвующий в обмене липидов. В отличие от обычных белков митохондриальной мембраны, Ayr1 не встраивается в мембрану, а остается прикрепленным к комплексу.

Это взаимодействие усиливает контакт липидных капель с митохондриями. Чем больше молекул Ayr1 связывается с комплексом MIM, тем больше липидных капель образуется в клетке. Таким образом, молекулярный механизм, изначально предназначенный для транспортировки белков, способен одновременно регулировать накопление жира.

Пока этот механизм обнаружен только у пекарских дрожжей. Однако у человека существуют похожие молекулярные системы, а также белки из того же семейства, что и Ayr1. Поэтому исследователи предполагают, что аналогичный процесс может происходить и в человеческих клетках.

По словам авторов работы, дальнейшие исследования помогут выяснить, связан ли этот механизм с развитием метаболических нарушений, при которых в организме накапливается избыточное количество жира.

Ранее стало известно, как рак использует жировую ткань для роста.

 
