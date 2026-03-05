В Иране раскрыли, когда будет открыт Ормузский пролив

Иран не намерен пропускать через Ормузский пролив торговые суда и военные корабли государств-противников, пока в регионе идут боевые действия. Об этом в эфире телеканала A Haber заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.

«Мы не пропустим торговые суда и военные корабли противодействующих нам стран», — сказал замминистра.

Гарибабади отметил, что Иран установил строгие правила для прохода судов через Ормузский пролив. По его словам, иранские власти тщательно следят за тем, что перевозят суда, проверяют их документы и груз.

До этого иранские власти заявили, что не перекрывали Ормузский пролив и продолжают взаимодействовать с проходящими по нему судами согласно международным протоколам.

При этом 3 марта замкомандующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран на фоне военных действий с США и Израилем запретил движение всех судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных, через него.

Данный пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Через него проходит около 20% поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива и самого Ирана на мировой рынок.

