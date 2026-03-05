В Бразилии найдено странное древнее животное

Палеонтологи обнаружили в Бразилии окаменевшую челюсть неизвестного ранее древнего животного, жившего около 275 млн лет назад. Необычная форма зубов показала, что это существо могло быть одним из первых позвоночных, приспособившихся к пережевыванию растений. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (PRSB).

Окаменелости нашли в высохшем русле реки в лесах недалеко от Амазонки. В ходе полевых работ ученые обнаружили девять похожих челюстных костей длиной около 15 сантиметров. Других частей скелета пока найти не удалось, однако даже одни челюсти оказались достаточно информативными.

Новый вид получил название Tanyka amnicola. Слово tanyka происходит из языка коренного народа гуарани и означает «челюсть», а amnicola переводится с латыни как «живущий у реки».

По словам ведущего автора исследования Джейсона Пардо из Чикагского полевого музея, строение челюсти оказалось крайне необычным. Она была слегка скручена, из-за чего зубы направлены не вверх, а в стороны. Кроме того, внутренняя поверхность челюсти покрыта множеством мелких зубчиков — так называемых дентикул.

«Эта странная скрутка челюсти долго нас сбивала с толку. Мы даже думали, что это деформация окаменелости. Но теперь у нас девять челюстей, и у всех одинаковая форма, включая отлично сохранившиеся экземпляры. Значит, так было устроено само животное», — рассказал Пардо.

Эти зубчики образовывали поверхность, похожую на терку. Ученые предполагают, что верхняя челюсть была устроена аналогично, и зубы могли тереться друг о друга, измельчая пищу. Такая структура характерна для животных, питающихся растениями.

Поэтому исследователи считают, что Tanyka amnicola по крайней мере частично был травоядным. Это неожиданно, поскольку большинство древних четвероногих того времени были хищниками.

Животное относилось к группе тетрапод — позвоночных с четырьмя конечностями, к которым сегодня принадлежат рептилии, птицы, млекопитающие и земноводные. Однако Tanyka представляла более древнюю эволюционную линию — так называемых стволовых тетрапод.

Эти древние формы существовали параллельно с более «современными» группами животных. По словам ученых, в этом смысле Tanyka можно сравнить с современным утконосом — млекопитающим, которое сохранило древние черты своих предков. Поэтому исследователи называют находку своего рода «живым ископаемым» для своей эпохи.

По словам ученых, находка помогает лучше понять, какие животные населяли Гондвану и как были устроены древние экосистемы.

Ранее в пустынях Ближнего Востока обнаружили нестареющих мышей.