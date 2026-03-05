Российские бойцы группировки войск «Запад» установили полный контроль над населенным пунктом Яровая в Донецкой народной республике. Это сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, во время боев подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районах нескольких населенных пунктов ДНР, ЛНР, а также Харьковской области.

Согласно сводке, потери украинских формирований за сутки составили более 180 военнослужащих. Также ВСУ лишились трех боевых бронированных машин, 17 единиц автомобильной техники и двух артиллерийских орудий. Кроме того, российскими войсками были уничтожены три склада с боеприпасами противника.

В начале марта российские войска взяли под контроль три населенных пункта в Харьковской области и в ДНР. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Круглое Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Дробышево в ДНР. В том же регионе подразделения «Южной» группировки войск заняли населенный пункт Резниковка.

Ранее на Украине заявили, что российская армия уничтожила дамбу в ДНР.