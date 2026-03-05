Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

МИД России потребовал остановить атаки на страны Персидского залива

МИД России призвал к немедленной остановке боевых действий на Ближнем Востоке
Антон Денисов/РИА Новости

Россия призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке остановить боевые действия, в том числе прекратить удары по территории арабских стран Персидского залива. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ в связи с развитием событий в регионе.

«Считаем недопустимыми нападения на мирных жителей, атаки на любые гражданские объекты», — отмечается в публикации.

Единственным способом «удержать Ближний Восток от скатывания в пучину дестабилизации» ведомство называет «прекращение агрессии Соединенных Штатов и Израиля», которые запустили «цепную реакцию страданий арабов».

До этого китайская сторона потребовала от Соединенных Штатов и Израиля немедленно прекратить военную операцию против Ирана. С аналогичным требованием выступила Россия.

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что у США нет ответных сообщений для России и Китая, призывающих к скорейшему прекращению атак на Иран.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!