МИД России потребовал остановить атаки на страны Персидского залива

МИД России призвал к немедленной остановке боевых действий на Ближнем Востоке

Россия призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке остановить боевые действия, в том числе прекратить удары по территории арабских стран Персидского залива. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ в связи с развитием событий в регионе.

«Считаем недопустимыми нападения на мирных жителей, атаки на любые гражданские объекты», — отмечается в публикации.

Единственным способом «удержать Ближний Восток от скатывания в пучину дестабилизации» ведомство называет «прекращение агрессии Соединенных Штатов и Израиля», которые запустили «цепную реакцию страданий арабов».

До этого китайская сторона потребовала от Соединенных Штатов и Израиля немедленно прекратить военную операцию против Ирана. С аналогичным требованием выступила Россия.

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что у США нет ответных сообщений для России и Китая, призывающих к скорейшему прекращению атак на Иран.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.