Самая красивая девочка России ушла из жизни в восемь лет

Ксения Никитина, в 2020 году ставшая «Самой красивой девочкой России», умерла. Об этом сообщает благотворительный фонд «Стеша».

По словам представителей организации, восьмилетняя девочка длительное время боролась с синдромом Ретта. Это стало серьезным испытанием и для ребенка, и для родителей.

«Все эти годы мы видели, как родители боролись за каждое улучшение, как старались подарить дочери радость, несмотря на трудности», – рассказали в фонде.

Там также выразили соболезнования семье.

Заболевание у девочки диагностировали в год и десять месяцев. После того, как девочка заболела ОРВИ, у нее проявилось генетическое заболевание. После этого у нее перестали работать руки, сам ребенок стал откликаться на имя и стал закрытым.

Мать Ксении говорила, что хотела бы обеспечить дочери активную жизнь, а «не только реабилитацию». Она была уверена, что девочка, несмотря на заболевание, может участвовать наравне со всеми.

