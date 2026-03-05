Размер шрифта
Водитель автобуса совершил намаз в салоне, выгнав москвичей на мороз

В Москве водитель совершил намаз в автобусе, высадив пассажиров на мороз
Москве водитель автобуса совершил намаз в салоне, высадив всех пассажиров на мороз. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«В соцсетях появилось фото водителя, склонившегося к полу в салоне. Утверждается, что из-за этого пассажиры вышли на мороз, а автобус сбился с графика. Другие водители эту информацию опровергают», – говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах также заметно, что мужчина сидит на полу в пустом транспорте. Главный имам Рамиль Садеков пояснил: намаз можно совершать в любом месте, если это не мешает окружающим.

До этого в Алтайском крае иномарка врезалась в общественный транспорт с детьми. Водители запечатлели последствия ДТП на видео. На кадрах видно, что на место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. По данным канала, пострадавших в аварии детей отпустили домой на амбулаторное наблюдение. По предварительным данным, виновником стал водитель иномарки, поскольку он выехал на встречную полосу движения.

