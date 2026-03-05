Размер шрифта
В российском МИД видят, что «товарищеский» дух Анкориджа «испаряется»

Лавров: дух Анкориджа испаряется
Kevin Lamarque/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины заявил, что дух Анкориджа испаряется. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, атмосфера на переговорах между Россией и США в Анкоридже была позитивная.

«Дух — это атмосфера, она была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной. Но дух испаряется», — отметил министр.

19 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что на переговорах в Женеве был жив дух Анкориджа.

Также он отметил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса идут непросто. Тем не менее они будут продолжены, подчеркнул Галузин.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотели бы вдаваться в подробности о ходе переговоров. Как он сказал, сейчас диалог находится на стадии, которая не должна предусматривать публичного обсуждения.

Ранее в МИД России рассказали, что делегация отправилась в Женеву с указаниями действовать в рамках, согласованных в Анкоридже.

 
