На юге Москвы оцепили парковку из-за подозрительного предмета

Mash: на парковке дома на юге Москвы нашли подозрительный предмет
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на юг Москвы после сообщений о странном предмете. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел около дома на улице Мусы Джалиля. Подозрительный предмет, который, предположительно, является взрывным устройством, обнаружили на парковке. Один из водителей отъехал с парковки и заметил сверток, который вызвал у него опасения.

Приехавшие на место представители профильных служб оцепили территорию. На опубликованных каналом кадрах заметно, как на месте работают специалисты с собаками.

Подобный инцидент до этого произошел в одном из салонов красоты в Екатеринбурге. В заведении на улице Ленина заметили сумку, которая не принадлежала ни одной из клиенток. Чтобы не подвергать опасности жизни людей, на место вызвали профильные службы.

Выяснилось, что в сумке были продукты и личные вещи. Какой-либо угрозы они не несли.

Ранее в московском торговом центре обнаружили подозрительный предмет.

 
