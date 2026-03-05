Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В Кремле объяснили, почему цены на топливо в Европе выросли, а в России нет

Песков: в России работает отлаженная система по контролю за ценами на топливо
Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами объяснил, почему в Европе выросли цены на топливо, а в России нет.

«Нет никакой необходимости в дополнительных поручениях главы государства. [В России] работает хорошо отлаженная система по контролю за ценами (на топливо. — «Газета.Ru») <...> Ситуация постоянно отслеживается», — пояснил Песков.

Он добавил, что международная конъюнктура не должна влиять на цены на топливо.

3 марта первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с «Газетой.Ru» исключил подорожание или возникновение дефицита топлива на российских заправках из-за войны на Ближнем Востоке.

Депутат отметил, что повышение стоимости нефти на мировых рынках означает для российского государства увеличение доходов федерального бюджета.

Цена за баррель нефти на мировых рынках с начала атаки США и Израиля на Иран увеличилась на 9 долларов и достигла отметки в $80,8.

Ранее в ФАС оценили ситуацию на топливном рынке в России.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!