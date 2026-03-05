В Кремле объяснили, почему цены на топливо в Европе выросли, а в России нет

Песков: в России работает отлаженная система по контролю за ценами на топливо

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами объяснил, почему в Европе выросли цены на топливо, а в России нет.

«Нет никакой необходимости в дополнительных поручениях главы государства. [В России] работает хорошо отлаженная система по контролю за ценами (на топливо. — «Газета.Ru») <...> Ситуация постоянно отслеживается», — пояснил Песков.

Он добавил, что международная конъюнктура не должна влиять на цены на топливо.

3 марта первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с «Газетой.Ru» исключил подорожание или возникновение дефицита топлива на российских заправках из-за войны на Ближнем Востоке.

Депутат отметил, что повышение стоимости нефти на мировых рынках означает для российского государства увеличение доходов федерального бюджета.

Цена за баррель нефти на мировых рынках с начала атаки США и Израиля на Иран увеличилась на 9 долларов и достигла отметки в $80,8.

Ранее в ФАС оценили ситуацию на топливном рынке в России.