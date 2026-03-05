Зеленский готов обменивать технологии и оружие Украины на ракеты для Patriot

Украина готова обмениваться со странами Ближнего Востока технологиями и оружием, в частности дронами-перехватчиками, но взамен хочет получить ракеты для Patriot. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью Rai Italia, которое опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, Киев получил сигналы от партнеров с Ближнего Востока. Там хотят получить «экспертизу» по ударам иранских БПЛА. Украина готова поделиться опытом, заверил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина сама находится в состоянии конфликта и испытывает дефицит оружия, которым располагают эти страны.

«У них есть ракеты для «патриотов», но ракетами для «патриотов» сотни или тысячи «Шахедов» они не сбивают: это дорого. Для людей ничего не жалко, понятно, но у них просто нет столько ракет. Поэтому им нужны дроны-перехватчики, которые есть у нас. А у нас есть дефицит ракет РАС-2, РАС-3. Поэтому, если говорить об обмене технологиями, обмене оружием, я думаю, наша страна будет открыта для этого», — заявил Зеленский.

До этого Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Ближнем Востоке пока не повлиял на поставки американского оружия Украине по инициативе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Глава государства рассказал, что находится в контакте с партнерами по этому вопросу. Однако он предположил, что затяжной и интенсивный конфликт на Ближнем Востоке повлияет на количество средств для ПВО, которые будет получать Киев.

