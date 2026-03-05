Посол Израиля прояснил ситуацию с ударами по АЭС «Бушер» в Иране

Израиль принимает во внимание озабоченности России по поводу АЭС «Бушер», которую строит Росатом на территории Ирана, она не является целью ударов. Об этом заявил посол еврейского государства в России Одед Йосеф, чьи слова приводит ТАСС.
По его словам, «российские коллеги и друзья» обращались к Израилю с этим вопросом, Тель-Авив принимает его во внимание.
«Наша цель только одна - и это аппарат иранского режима. Это наша единственная цель», — заявил Йосеф.
3 марта гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил об эвакуации сотрудников корпорации с АЭС «Бушер» в Иране. В четверг представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что взрывы происходят буквально в километрах от линии физзащиты атомной электростанции.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Причиной послужило нежелание Тегерана отказываться от ядерных амбиций, заявил американский лидер Дональд Трамп. Многие города Исламской Республики, включая столицу, подверглись атакам. В ответ Иран выпустил ракеты и беспилотники по Израилю и авиабазам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
Ранее в США не поверили словам Трампа о ядерном оружии у Ирана.