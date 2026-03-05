Посол Израиля прояснил ситуацию с ударами по АЭС «Бушер» в Иране

Посол Израиля в России Йосеф заверил, что АЭС «Бушер» не является целью ударов

Израиль принимает во внимание озабоченности России по поводу АЭС «Бушер», которую строит Росатом на территории Ирана, она не является целью ударов. Об этом заявил посол еврейского государства в России Одед Йосеф, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, «российские коллеги и друзья» обращались к Израилю с этим вопросом, Тель-Авив принимает его во внимание.

«Наша цель только одна - и это аппарат иранского режима. Это наша единственная цель», — заявил Йосеф.

3 марта гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил об эвакуации сотрудников корпорации с АЭС «Бушер» в Иране. В четверг представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что взрывы происходят буквально в километрах от линии физзащиты атомной электростанции.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Причиной послужило нежелание Тегерана отказываться от ядерных амбиций, заявил американский лидер Дональд Трамп. Многие города Исламской Республики, включая столицу, подверглись атакам. В ответ Иран выпустил ракеты и беспилотники по Израилю и авиабазам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Ранее в США не поверили словам Трампа о ядерном оружии у Ирана.