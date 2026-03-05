В Минобороны Азербайджана пообещали ответить на атаки беспилотников Ирана

Минобороны Азербайджана: атака Ирана на Нахичевань не останется без ответа

Министерство обороны Азербайджана решительно осудило атаки иранских беспилотников на страну и объявило, что произошедшее не останется без ответа. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

В министерстве подчеркнули, что не было никакой военной необходимости со стороны Ирана наносить удары по гражданской инфраструктуре Азербайджана.

Также в Минобороны подчеркнули, что Исламская Республика несет полную ответственность за инцидент.

«Министерство обороны Азербайджанской Республики готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, обеспечения безопасности гражданского населения и гражданской инфраструктуры, и эти атаки не останутся без ответа», — говорится в заявлении.

Днем 5 марта иранские беспилотники упали на территории Нахичеванской автономной республики в Азербайджане, которая расположена недалеко от границ с Ираном, Турцией и Арменией. Один дрон врезался в здание терминала аэропорта, а другой упал рядом со зданием школы в селе Шекарабад. Пострадали двое человек.

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило в связи с произошедшим вызвало посла Ирана Моджтаба Дермичилу.

Ранее президент Азербайджана посетил посольство Ирана и выразил соболезнования.