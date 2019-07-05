Что объединяет Путина и Папу, рассказала FAZ

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Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск стараются наладить хорошие отношения. Как пишет FAZ, во многих вопросах они зависят друг от друга.

Отмечается, что на встречу с понтификом 4 июля российский лидер опоздал почти на час, и это случилось не в первый раз. Во время аудиенции в июле 2015 года Путин задержался на 70 минут. При этом в Ватикане Путина встретили такими дружественными словами, которые редко раздаются в последнее время в его адрес в Европе. В ответ на вопрос, чем объясняется интерес главы государства к Папе, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что Путин известен как религиозный человек. По его мнению, он рассматривает понтифика как воплощение тех ценностей, которые важны и для его жизни.

Издание замечает, что это уже третья встреча Путина с Франциском. Кроме того, во время двух первых президентских сроков президент трижды был в Ватикане и встречался с Иоанном Павлом II и Бенедиктом XVI. С точки зрения российской стороны, состоявшаяся встреча имеет большую ценность. Российский посол в Ватикане Александр Авдеев охарактеризовал их отношения как «теплые». В этот раз их беседа продлилась час, что считается длинной встречей, когда речь идет о личной аудиенции у понтифика. Их объединяет проблема преследования христиан на Ближнем Востоке. Путин покровительствует христианам в регионе, чем в том числе объяснялась военная операция президента Сирии Башара Асада.