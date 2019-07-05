Глава МВД Италии похвастался фотографией с Путиным
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Вице-премьер Италии и глава МВД страны Маттео Сальвини опубликовал в Сети фотографию с российским президентом Владимиром Путиным. Снимок появился в инстаграме.
На фотографии, Путин и Сальвини стоят рядом и улыбаются. Причем итальянский вице-премьер смотрит прямо в камеру, в то время, как глава России смотрит в другую сторону.
«На работе!», — подписал снимок Сальвини.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте угостил Путина мороженым и рыбой.