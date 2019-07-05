Глава МВД Италии похвастался фотографией с Путиным

Вице-премьер Италии и глава МВД страны Маттео Сальвини опубликовал в Сети фотографию с российским президентом Владимиром Путиным. Снимок появился в инстаграме.

На фотографии, Путин и Сальвини стоят рядом и улыбаются. Причем итальянский вице-премьер смотрит прямо в камеру, в то время, как глава России смотрит в другую сторону.

«На работе!», — подписал снимок Сальвини.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте угостил Путина мороженым и рыбой.