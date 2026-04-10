Появилась информация о состоянии пострадавших при взрыве во Владикавказе

Во Владикавказе после взрыва на складе 3 человека находятся в тяжелом состоянии

После взрыва на складе во Владикавказе три человека находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Всего в больницы города доставили 14 пациентов, в том числе двое детей.

«Состояние троих взрослых пациентов оценивается как тяжелое. Один взрослый пациент в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь», — сказал Кузнецов.

По его словам, организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медпомощи пострадавшим координируется Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России.

По информации МЧС, мощный хлопок произошел в складских помещениях на Партизанском переулке. По последним данным ведомства, площадь возгорания составляет 750 квадратных метров. Пожар тушат 195 человек с использованием 49 единиц техники.

Telegram-канал Mash назвал предварительной причиной случившегося просроченную пиротехнику. Предполагается, что взрыв произошел из-за разложения химических компонентов.

Ранее появились кадры первых минут после взрыва во Владикавказе.