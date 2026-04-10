Следствие запросило арест для журналиста «Новой газеты» Ролдугина

Тверской районный суд получил ходатайство следствия об аресте журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина в рамках расследования дела о неправомерном использовании персональных данных. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ролдугина», – сказал представитель суда.

Уголовное дело, касающееся незаконного сбора, хранения, передачи и использования компьютерной информации, содержащей персональные данные, было инициировано 10 марта. В связи с этим делом в четверг, 9 апреля, был произведен обыск в редакции «Новой газеты».

По информации от правоохранительных органов, лица, проходящие по делу, использовали частные базы данных с личной информацией для подготовки материалов, носящих негативный характер в отношении граждан России. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ролдугина задержали в Москве 9 апреля по подозрению в незаконном использовании персональных данных, совершенном из корыстных побуждений группой лиц. Председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров в интервью «Газете.Ru» высказал мнение, что наиболее вероятной причиной задержания стало использование Telegram-ботов для получения конфиденциальной информации.

Бедеров пояснил, что подобные боты функционируют как автоматизированные сервисы, предоставляя персональные данные человека (включая ФИО, адрес регистрации и место работы) на основе номера телефона, адреса электронной почты или никнейма. Он подчеркнул, что такие сервисы получают информацию из многочисленных утечек баз данных компаний и государственных учреждений, и само обращение к ним является заведомо незаконным приобретением личной информации.

Ранее из здания «Новой газеты» на скорой увезли силовика.