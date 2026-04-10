В московском метро мужчина упал на рельсы перед поездом, его не спасли

В Москве мужчина не выжил после того, как упал на рельсы метро

В московском метрополитене мужчина оказался на рельсах, его не спасли. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на станции «Улица Академика Янгеля». По данным издания, пострадавший упал на рельсы. Спасти мужчину не удалось. Подробности аварии не уточняются.

Во время инцидента пострадавший разбил стекло кабины, осколок попал женщине в лицо. Медики оказали ей всю необходимую помощь. По словам очевидцев, речь идет о лобовом стекле поезда.

Ситуация повлияла на движение транспорта. Спустя около получаса после произошедшего движение на линии возобновили.

До этого в московском метро 27-летний мужчина спустился на пути прямо перед поездом на станции «Баррикадная». Машинист обратил внимание на пассажира и смог своевременно притормозить.

В результате мужчину задержали. Во время аварии он получил ушиб подбородка, ему понадобилась помощь медиков. Позже его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

