Друг Волковой Денис Клявер дал совет худруку театра, уволившему актрису «по старости»

Близкий друг Екатерины Волковой Денис Клявер поддержал ее после новостей об увольнении из Театра комедии. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что художественному руководителю, решившему, что звезда «Ворониных» стара, нужно проверить зрение.

По словам Клявера, на стороне Волковой миллионы поклонников, которые любят ее.

«Человеку, который принял это решение, я искренне по-человечески советую сходить к офтальмологу, потому что у него, видимо, проблемы со зрением (смеется). Но у миллиона людей, поклонников Катюши зрение отличное, поэтому в ее молодости, как профессиональной, так и фантастической харизмы, никто не сомневается абсолютно», — заявил Денис Клявер.

Екатерина Волкова рассказала о причине ухода из театра спустя месяц. Она призналась, что не захотела молчать, так как не согласна с принятым решением руководства. По ее словам, художественный руководитель уволил ее по статье «старая».

«Ни один настоящий мужчина не имеет права говорить женщине, что она старая. Это не «честно». Это низко. И некрасиво. Красивый мужчина так не поступает. Настоящий — тем более. Мне до сих пор тяжело говорить об этом. Ком в горле. 44 — это не возраст увольнения», — недоумевала Волкова в соцсетях.

Актриса также рассказала, что служила в театре 10 лет. Сейчас она работает уже в другом культурном учреждении, но пока не раскрывает, в каком именно.

