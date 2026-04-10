Израиль атаковал пункт гражданской обороны в Ливане

Израиль ударил беспилотником по пункту гражданской обороны на юге Ливана

Израильский беспилотник атаковал пункт гражданской обороны на юге Ливана. Об этом сообщил местный телеканал Al Jadeed.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали пусковые площадки шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

9 апреля телеканал NBC News сообщил, что президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху снизить интенсивность израильских ударов по Ливану, чтобы способствовать успеху переговоров с Ираном. После этого Нетаньяху заявил, что Израиль начнет прямые переговоры с Ливаном о разоружении проиранского шиитского движения «Хезболла» и урегулировании конфликта в «ближайшее возможное время».

8 апреля израильские войска нанесли самую масштабную серию ударов по объектам проиранского шиитского движения «Хезболла» в Ливане с начала нынешней эскалации. Как заявили в армейской пресс-службе, атака длилась 10 минут. Удары были совершены по центрам разведки и управления «Хезболлы», огневой инфраструктуре движения, его Военно-морским силам, а также объектам элитного подразделения «Радван» в составе организации, утверждают в ЦАХАЛ.

Ранее Нетаньяху заявил, что прекращение огня с Ираном не касается Ливана.