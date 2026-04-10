Российский комментатор поставил Гретцки выше Овечкина

Комментатор Алексей Андронов заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин является узкоспециализированной фигурой, передает «Спорт день за днем».

«Я считаю, что Овечкин является узкоспециализированной фигурой. Овечкин, безусловно, достоин уважения. Сравнивать его с Гретцки по влиянию на хоккей и умению играть в хоккей невозможно. Но я не говорил, что Овечкин — 1001-й игрок в истории», — сказал Андронов.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. На данный момент на его счету 1005 заброшенных шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее в «Вашингтоне» заявили, что тактика команды будет зависеть от решения Овечкина.