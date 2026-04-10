Екатерина Волкова об увольнении из Театра Комедии: «Причина — я старая»

Актриса Волкова заявила, что ее уволили из Театра Комедии из-за возраста

Актриса Екатерина Волкова подробно рассказала о своем увольнении из Театра Комедии. Артистку цитирует Spletnik.

Недавно она уволилась после 10 лет службы в Театре Комедии. По словам Волковой, ее уволили из-за возраста.

«Мне написал художественный руководитель, предложил «завершить сотрудничество». <...> Я старая. Да-да, именно так. Слово прозвучало как приговор», — делится она.

Волкова добавила, что ее героине Сюзанне в «Фигаро» — 18 лет, Элизе в «Пигмалионе» примерно столько же, а самой актрисе — 44. Свой возраст звезда назвала «возрастом премьеры, а не увольнения».

Она также пошутила, что запишется на пластику груди, чтобы никто не сказал, что она «старая и плоская».

