Кинокритик о выборе Моряк на роль Курагиной в «Войне и мире»: «Сомневаюсь в том, что это будет сильно»

Кинокритик Александр Шпагин в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился в том, что Елизавета Моряк подходит на роль Элен Курагиной в экранизации «Войны и мира». Он отметил, что актриса непохожа на книжную героиню.

По мнению кинокритика, если опираться на роман, то Элен там была совсем другой. При этом он подчеркнул, что режиссеры часто отходят от оригинала при подборе актеров.

«Война и мир» Андреасяна будет по-любому иллюстративной. Разумеется, у Толстого Элен Курагина не такая. Во-первых, она достаточно пышная, во-вторых, «перезрелая», ей было лет 25. Однако случалось и так в кино, что и Пьер Безухов был не толстый, а худой. Так что может быть все что угодно. У Лизы Моряк есть определенная отрицательная харизма, этим она схожа с героиней. Моряк может играть Курагину. Но сомневаюсь в том, что это будет сильно», — поделился Шпагин.

Кинокритик рассказал, что после «Онегина» Сарика Андреасяна сомневается в успехе фильма. Шпагин считает, что режиссеру стоит отдавать предпочтения не экранизации классики, а драматическим современным картинам. В пример он привел сериал «Жизнь по вызову», который считает одной из лучших работ постановщика.

«Я сильно сомневаюсь, что будет хорошая картина, потому что Андреасян хороший трагик, но на тему современной жизни. Он хорошо чувствует современный материал, но как только он входит в пространство классики и прошлого, у него нет концепции. Андреасян делает упор на красивую картинку. У него это было в «Онегине», но это же смотреть невозможно. Это фильмы, напоминающие обложки конфет. То же самое «Сказка о царе Салтане» — невозможно смотреть. Все это выглядит бредом гламурного больного человека в очень элитной психушке», — заявил Шпагин.

Кроме Елизаветы Моряк, в «Войне и мире» Андреасяна снимутся Станислав Бондаренко, Полина Гухман, Матвей Лыков и Николай Шрайбер.

