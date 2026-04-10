Политолог оценил заявление Рютте об отказе предоставить Украине членство в НАТО

Политолог, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что членство Украины в блоке больше не обсуждается.

Эксперт отметил, что в НАТО появились серьезные разногласия по поводу Киева, и первыми об этом публично заявили в администрации президента США Дональда Трампа.

Он также обратил внимание, что на этом фоне меняется и позиция украинских властей. Киев, по его словам, уже не делает прежнего акцента на вступлении в Североатлантический альянс.

«Если раньше в Киеве говорили, что вступление в НАТО — это главная гарантия безопасности, то сейчас подход меняется. Там понимают, что в альянс их в ближайшей перспективе не примут, поэтому делают ставку на гарантии со стороны стран НАТО и других государств», — отметил Топорнин.

Как заявил накануне Рютте, вступление Украины в НАТО больше не обсуждается, взамен этого страны альянса предоставят Киеву гарантии безопасности.

До этого генсек организации говорил, что «существует путь Украины в НАТО» и он займет время, так как некоторые союзники «пока не поддерживают членство» этой страны в блоке.

Ранее Рютте раскрыл, какие страны выступают против членства Украины в НАТО.