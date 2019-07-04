«Пора вернуться на Землю»: Путин об обращении Гуайдо к богу
Президент России Владимир Путин прокомментировал обращение лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо к богу. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Гуйадо обратился к богу и объявил себя президентом Венесуэлы.
«Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение», — сказал Путин.
Он также добавил, что Гуайдо следует «вернуться на нашу грешную Землю» и руководствоваться принципами демократии.
Ранее сообщалось, что Путин призвал Гуайдо идти на выборы.