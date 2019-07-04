Путин подарил икону и «Грех» папе Римскому
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Президент России Владимир Путин сделал подарок папе Римскому Франциску, передает ТАСС.
Российский лидер подарил понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла и диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского.
«Это очень хороший фильм», — сказал Путин.
В свою очередь понтифик тоже вручил Путину несколько подарков.
Он подарил медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, Послание ко Всемирному дню мира 2019 года и гравюру с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.
Ранее сообщалось, что на встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.