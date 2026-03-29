В Кремле рассказали, приняли ли решение по вступлению в «Совет мира»

Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Москва пока не принимала решения по вступлению в «Совет мира», созданный по инициативе американской стороны. Об этом журналистам ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что на Ближнем Востоке начался конфликт между Ираном и США с Израилем.

«Фраза «Совет мира», наверное, сейчас менее актуальна, чем она была до начала этой войны», — сказал представитель Кремля.

Президент США объявил о формировании «Совета мира» в середине января. Американская сторона пригласила присоединиться к организации представителей более 50 государств, включая РФ, Украину и Китай. 22 января на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе был подписан Устав «Совета мира». В церемонии приняли участие представители 18 стран — Аргентины, Венгрии, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Казахстана, Азербайджана, Турции, Монголии, Парагвая, Армении, Болгарии, Иордании, Саудовской Аравии, Пакистана, самопровозглашенного Косово, Индонезии и Соединенных Штатов. Позднее в министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что республика также присоединилась к «Совету мира».

Ранее сообщалось, что одна из стран рассматривает возможность выхода из «Совета мира».

 
