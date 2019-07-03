FAZ: на ключевые посты в ЕС выбрали лузеров

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Француженка Кристин Лагард, которая может возглавить Европейский центральный банк (ЕЦБ), выделяется на фоне других кандидатов на ключевые посты в Евросоюзе (ЕС). Как пишет FAZ, это говорит о ней меньше, чем о других кандидатах.

Обозреватель Вернер Мусслер замечает, что лучше всего абсурдный результат бесконечных поисков претендентов на наиболее важные посты характеризует то, что при выборе нового главы Еврокомисии Германия воздержалась от голосования, хотя кандидатом была немка. Социал-демократическая партия Германии не поддержала претендующую на этот пост Урсулу фон дер Ляйен, возглавляющую в настоящее время немецкое минобороны.

Мусслер задается вопросом, смирятся ли парламентарии с оскорблением, которое заключается в том, что они не имели никакого влияния на выбор кандидатов на ключевые посты. Бельгиец Шарль Мишель должен возглавить Европейский совет, а испанец Жозеп Боррель станет главой внешнеполитического ведомства ЕС, однако они оба являются «второсортными» кандидатами. При этом тот факт, что страны Центральной и Восточной Европы не выступили против предложенных «старой Европой» претендентов на должности, вызывает по меньшей мере удивление.