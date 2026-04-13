ВС России продолжили СВО после окончания перемирия, объявленного на Пасху

Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили проведение специальной военной операции (СВО) на Украине после окончания Пасхального перемирия. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства также говорится, что во время перемирия днем интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была снижена.

В Минобороны отметили, что за сутки российские военные нанесли поражение местам хранения и запуска беспилотников ВСУ.

Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь праздника Пасхи действовало с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. При этом российским военным было предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

Украинская сторона согласилась соблюдать режим прекращения огня на время пасхальных праздников, но случаи нарушения со стороны Украины все же фиксировались.

Ранее Россия обвинила Украину в повреждении АЗС во время перемирия.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!