Россию обвинили в насаждении мата на Украине

Депутат Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец заявила, что в распространении нецензурной лексики на Украине виноваты «российские колонизаторы». Об этом сообщает «Страна.Ua».

По ее словам, украинскому языку всегда был чужд мат, который пришел из русской культуры как заимствование.

«Брань, которую на протяжении веков насаждали российские колонизаторы, сегодня «насаждают» в публичном пространстве и медиа», — отметила Богомолец.

Она подчеркнула, что украинцы исторически не использовали грубости «ниже пояса» и не позволяли себе никакие пошлости.

При этом она добавила, что, если гражданин Украины хочет выругаться, то пусть «ругается по-украински».

«Украинские ругательства не унижают достоинства человека», — подчеркнула Богомолец.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» или о дематюкации украинского языка, который внесла Богомолец.