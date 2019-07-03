Канада устроила демарш против выданных Россией паспортов

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Глава канадского МИДа Христя Фриланд заявила, что на территорию страны не будут пускать жителей самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) с выданными Россией паспортами, передает РИА «Новости».

Отмечается, что с подобным заявлением министр выступила на пресс-конференции, где заявила, что Оттава предпринимает шаги для того, чтобы такие паспорта не использовались для поездок в Канаду.

«Мы призываем наших партнеров последовать этому примеру», — заявила Фриланд.

Ранее сообщалось, что Зеленского в Канаде встретили в вышиванках и с караваем.