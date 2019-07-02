Чехия осудила санкции против России

Зампред Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филипп осудил санкции против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, свое мнение о санкциях в отношении российского государства он высказал во время Международного форума «Развитие парламентаризма».

По его словам, антироссийские санкции — это решение для тех, кто не готов к сотрудничеству.

Он выразил надежду, что в ходе форума странам удастся заложить основу для решения вопросов, которые еще не урегулированы правительствами европейских стран, а также установить новые связи между Россией и ЕС.

Депутат заключил, что цель форума как раз заключается в том, чтобы разработать новые форматы парламентского сотрудничества.

Ранее Чехия призвала Украину «смириться» с присоединением Крыма к России.