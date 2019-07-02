Белый дом обрушился на ненавистников Иванки Трамп

Белый дом резко отреагировал на появившуюся в сети критику выступления Иванки Трамп на саммите «двадцатки» в Осаке, сообщают СМИ.

Дочь американского президента Дональда Трампа подверглась критике за то, что приехала с отцом на саммит и общалась с лидерами Франции, Канады и Великобритании.

У многих возник вопрос, почему Иванка вообще сопровождала Трампа на мероприятии.

Белый дом назвал подобную критику жалкой, и заявил, что «просто быть чьей-то дочерью — это не карьера». В администрации напомнили, что Иванка — старший советник президента.

«Это печально, что ненавистники предпочитают нападать на Иванку Трамп, когда она продвигает усилия США по расширению прав и возможностей женщин посредством партнерства с мировыми лидерами», — говорится в сообщении.

Ранее Иванка Трамп на G20 обратилась к женщинам и попросила их быть смелее.