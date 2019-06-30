Макрон пообещал приехать в Россию на День Победы

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что через год, в 2020 году, он приедет в Москву на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон рассказал, что его лично пригласил на празднование этого дня президент России Владимир Путин и он решил принять его приглашение.

«Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я приеду», — подчеркнул Макрон.

Ранее Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Россию на юбилей Победы.