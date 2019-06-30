«Отчаявшиеся»: эксперт о перебранке Саакашвили и Ляшко
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал конфликт бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и депутата Рады Олега Ляшко. Об этом сообщает RT.
До этого два политика устроили перебранку в прямом эфире телеканала «НАШ». Саакашвили предложил Ляшко и другим депутатам предоставить свои особняки детям с ДЦП, а Ляшко посоветовал экс-президенту Грузии вернуться на родину.
По словам эксперта, перепалка между Саакашвили и Ляшко выглядит как конфликт «отчаявшихся политиков», которые понимают свою безнадежность на политической арене.
Он отметил, что их время прошло, и их минимальные рейтинги красноречиво говорят об этом.
Он также выразил надежду, что они вскоре завершат свой политический путь на Украине.
«Можно ожидать, что после парламентских выборов...такие странные персонажи останутся в прошлом», — пояснил Бургер.
Ранее Саакашвили заявил о допуске своей партии на выборы в Раду.