Ким Чен Ын оценил приезд Трампа на территорию КНДР

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын дал оценку появлению американского лидера Дональда Трампа на территории КНДР. Об этом сообщает CNN.

По его словам, приезд президента США в Северную Корею улучшит связи между двумя государствами.

Он также отметил, что прибытие Трампа показывает его стремление изменить будущее к лучшему.

«Это выражает его желание работать над лучшим будущим», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Лидер Северной Кореи также добавил, что у них с Трампом прекрасные отношения, и он хотел бы встретиться с ним снова.

Ранее сообщалось, что Трамп ступил ногой на территорию КНДР.