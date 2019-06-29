Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Трамп назвал Путина «прекрасным парнем». Такую оценку встречи американский глава дал после встречи лидеров G20 в Осаке.

Скабеева в шуточном тоне раскритиковала перевод СМИ.

«Не прекрасный, скорее — великий! Зачем стесняться?» — отметила Скабеева.

Однако Соловьев не согласился со своей коллегой, отметив, что используемое Трампом слово можно перевести как «отличный парень, не больше, но и не меньше».

В ответ телеведущая подчеркнула, что не хочет слышать ничего про стилистику, а Путин действительно великий.

Ранее сообщалось, что Путин пригласил Трампа на парад Победы.