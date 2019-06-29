Русским потребовали вернуть права в Восточной Европе

Представители Крыма, выступая на сессии Совета по правам человека ООН, выступили с требованием восстановить права русских на Украине, в Эстонии, Латвии, Польше и других странах Восточной Европы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера крымского правительства и постоянного представителя республики при российском лидере Георгия Мурадова.

По его словам, они прибыли на заседание в качестве неправительственной организации, поскольку в официальном статусе их бы не пустили.

Он отметил, что на сессии затрагивалась тема «антироссийской истерии» и «антирусизма».

Он пояснил, что это важная тема, поскольку лидеры российских организаций зачастую преследуются в странах Восточной Европы и оказываются за решеткой.

«Причем каких-то основательных вразумительных претензий или обвинений не предъявляется», — отметил Мурадов.

Он также добавил, что гонениям могут подвергнуться те, кто поддерживают русские школы в Латвии, что не может не вызывать беспокойство.

Ранее сообщалось, что шествие против ликвидации русских школ прошло в Латвии.