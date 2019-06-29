Лавров оценил встречу Путина и Трампа

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20, передает РИА «Новости».

По словам министра, у обоих лидеров «есть настрой» для развития диалога. Лавров счел это позитивным сигналом.

«Я не хочу создавать каких-то иллюзий, у нас позиции далеко не идентичны, даже где-то не близки, можно сказать», — заявил Лавров.

Он добавил, что Трамп дал поручения по итогам переговоров в присутствии российской делегации. Он призвал искать соглашения и договоренности, которые устроят обе страны. Россия такой подход разделяет.

«Посмотрим, как американские коллеги будут работать после этой, по-моему, очень важной и конструктивной встречи», — заключил Лавров.

Ранее сообщалось, что на встрече Путина и Трампа присутствовали дочь и зять президента США