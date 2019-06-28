Путин и Трамп обсудили украинских моряков
Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Пескова, тема была затронута Трампом. Путин дал ему необходимые разъяснения по этому вопросу, отметил в Кремле.
Песков также по итогам встречи отметил, что констатирует конструктивный подход Трампа, а также «желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве».
Ранее сообщалось, что Трамп пожаловался Путину на фейковые новости.
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