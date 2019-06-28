Путин и Трамп обсудили украинских моряков

Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, тема была затронута Трампом. Путин дал ему необходимые разъяснения по этому вопросу, отметил в Кремле.

Песков также по итогам встречи отметил, что констатирует конструктивный подход Трампа, а также «желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве».

Ранее сообщалось, что Трамп пожаловался Путину на фейковые новости.

Лидера США и РФ встретились в ходе саммита G20 в Осаке.

В Осаке проходит первый день саммита «большой двадцатки». За ажиотажем вокруг центральных событий саммита в режиме онлайн следит «Газета.Ru».