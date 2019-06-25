Тимошенко решила помочь Зеленскому

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что она готова помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщают украинские СМИ.

По ее словам, она готова поддерживать и помогать Зеленскому, пока он себя не скомпрометирует.

Она также добавила, что может рассказать Зеленскому о том, что он не знает.

Тимошенко подчеркнула, что Зеленский может не знать о «некоторых вещах», потому что у него нет опыта.

Ранее сообщалось, что Тимошенко рассказала о разговоре с Зеленским.